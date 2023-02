Três IPO acusados de não pagarem como manda a lei

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) acusa os institutos de oncologia do Porto, de Coimbra e de Lisboa de recorrerem à "criatividade" para não pagarem as horas extraordinárias em consonância com o diploma legal, que permite aos médicos auferirem um valor hora que pode chegar aos 70 euros. O IPO do Porto refuta as acusações e o IPO de Lisboa diz que está a regularizar.

Num ofício enviado ao ministro da Saúde, a que o JN teve acesso, Jorge Roque da Cunha pede a Manuel Pizarro que interceda junto das administrações hospitalares para que cumpram a lei.

"Usando denominações criativas, não previstas nos acordos coletivos de trabalho, aqueles hospitais especializados têm-se recusado a cumprir o pagamento previsto no decreto-lei 50-A/ 2022", refere o SIM. Aquele decreto-lei foi substituído, esta semana, por um novo que, em determinadas urgências, reduz o valor hora em 25%. Nos períodos e localizações mais carenciadas, mantém os valores que estavam em vigor (ler ficha).