Três IPO aumentam produção, com mais cirurgias e consultas

Depois do embate do primeiro ano de pandemia, atividade começa a normalizar. Impacto na taxa de sobrevivência tem de ser estudado.

Depois do impacto do primeiro ano pandémico, com os doentes a não chegarem aos institutos de oncologia por falta de referenciação, a atividade dos três IPO do país - Porto, Coimbra e Lisboa - está a normalizar e a aproximar-se dos valores pré-pandemia. A perceção de que há doentes a chegarem em estadios mais avançados só poderá ser confirmada daqui a uns anos, quando se analisarem cientificamente os dados de mortalidade. Só então poderemos perceber qual o impacto da pandemia na taxa de sobrevivência dos doentes oncológicos.

No ano passado e face a 2019, os três institutos viram o número de consultas aumentar: Porto com 316 mil (+8%), Coimbra com 153 mil (+21%) e Lisboa com 305 mil (+11%). Igual tendência seguiram as cirurgias, com os três IPO a realizarem, no ano passado, um total de 23 426 operações. Lisboa e Coimbra operaram mais face a 2019, enquanto o Porto se aproximou dos valores pré-pandemia. A explicação é simples: segundo o seu presidente, Rui Henrique, "o ritmo de crescimento no último trimestre de 2021 foi menor, porque os casos eram mais complexos".