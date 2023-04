Três meses bastaram para fazer de Galamba o "pior" ministro

Mariana Vieira da Silva, número dois do Governo, é a única com saldo positivo na avaliação dos portugueses.

De ilustre desconhecido, a besta negra do Governo. Foi o percurso de João Galamba entre janeiro e abril, na avaliação dos portugueses. No polo oposto está Mariana Vieira da Silva, a única ministra com uma imagem positiva, de acordo com o barómetro da Aximage para o JN, DN e TSF.

O ministro das Infraestruturas estreou-se nos barómetros em janeiro passado, quando ainda tinha poucas semanas no cargo. O desconhecimento era grande, ao ponto de 57% dos inquiridos se terem, então, refugiado numa avaliação neutra ou na recusa em dar opinião. Três meses depois, percebe-se que os portugueses não gostaram do que viram e/ou ouviram (com a TAP como pano de fundo) e que aplicaram um tratamento de choque: tem um saldo negativo de 42 pontos. Não escapa nem ao crivo dos eleitores socialistas.

Galamba fica em pior posição que Fernando Medina, o que parecia ser "tarefa" impossível. O ministro das Finanças já estava num patamar baixo, mas ficou um pouco pior este mês (saldo negativo de 37 pontos), numa rota descendente desde abril do ano passado. Porém, e ao contrário do "novato" das Infraestruturas, Medina mantém a aprovação dos socialistas (saldo positivo de 21 pontos).

Dos cinco ministros que o barómetro avalia, a única acima da linha de água é Mariana Vieira da Silva. Tal como António Costa, a ministra da Presidência recupera alguns pontos relativamente a janeiro, mas há uma diferença substancial: ao contrário do primeiro-ministro, está em terreno positivo (três pontos). E é assim em quase todos os segmentos: regionais, de género, de classe e de idade (com a exceção dos 50/64 anos). Nos partidários, a história é outra: saldo positivo, só no PS (e melhor que o "patrão").

Caminhos cruzados

Socialistas fiéis a Costa...

António Costa tem uma avaliação negativa em quase todos os segmentos da amostra (geografia, género, idade, classe social e voto partidário). A única exceção são mesmo os eleitores socialistas, mas com a nota dissonante de estar em perda: passou de saldo positivo de 56 para 43 pontos.

...mas também a Marcelo

O apoio dos socialistas é uma das constantes que Costa e Marcelo partilham a cada barómetro. Mesmo quando divergem noutros segmentos. Neste barómetro, os eleitores do PS ganham peso no resultado positivo do presidente (saldo de 41 pontos), até porque se regista uma queda entre os eleitores do PSD (saldo de 13 pontos).

Semelhanças regionais

Quando a análise incide sobre os segmentos regionais, percebe-se que é na Região Norte que o primeiro-ministro mais sofre, aliviando um pouco a Sul (mesmo assim negativo). No caso do presidente, a tendência é a mesma: a Norte regista saldo negativo (caso único) e o melhor saldo positivo está no Sul e ilhas.

Ventura líder de uma Oposição desvalorizada

André Ventura ganhou vantagem na corrida a principal figura da Oposição. O líder do Chega é escolhido por 40% dos inquiridos, enquanto Luís Montenegro, presidente do PSD, se mantém nos 23%. A explicação para esta subida de Ventura (que já liderava em janeiro) parece estar no facto de haver, agora, menos gente sem opinião. O líder da direita radical ganhou seis pontos em abril, valor igual à queda dos que não têm opinião. Apesar de ter ficado no mesmo sítio, há variações preocupantes para Montenegro: deixou de ser o mais "votado" entre os eleitores do PSD (que apostam mais em Ventura do que no seu próprio líder). Fazer parte da Oposição, no entanto, é como estar marcado com ferro em brasa. Nesta série de barómetros, só por duas vezes, em julho e em novembro de 2020 (quando o país estava em plena pandemia e a luta partidária em pausa) o conjunto da Oposição conseguiu uma avaliação positiva por parte dos portugueses. E, nesta sondagem do mês de abril, até se batem dois recordes pouco apetecíveis: a maior percentagem de avaliações negativas (52%) e o saldo mais negativo em quatro anos (30 pontos).

Manuel Pizarro

O ministro da Saúde piorou, a exemplo de outros ministros, a sua avaliação (tem agora um saldo negativo de 14 pontos). Mas consegue uma avaliação positiva na Área Metropolitana do Porto. E entre os eleitores socialistas.

José Luís Carneiro

O ministro da Administração Interna também está com tendência de queda (saldo negativo de 13 pontos). Mas mantém o saldo positivo entre os mais velhos. Também entre os que votam no PS, embora tenha perdido o favor dos liberais.