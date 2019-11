Três mil polícias chegaram em paz ao Parlamento e cantaram o hino de costas voltadas

JN com Lusa Hoje às 16:59 Facebook

Twitter

Partilhar

A manifestação de profissionais da PSP e da GNR chegou às escadarias da Assembleia da República pouco antes das 16 horas, depois de um desfile pacífico desde o Marquês de Pombal que contou com cerca de três mil pessoas.

O cortejo, que passou pelas ruas Braancamp, Alexandre Herculano, Largo do Rato e São Bento, encabeçada por uma tarja branca com os dizeres "exigimos respeito", chegou pacificamente à Assembleia da República perante um forte aparato policial do Corpo de Intervenção da PSP e barreiras metálicas reforçadas com blocos de betão. O acesso à parte de trás do palácio de São Bento, onde se situa a residência do primeiro-ministro, também foi vedado com cimento.

De costas voltadas para o Parlamento, os manifestantes cantaram o hino de Portugal e gritaram em uníssono a frase "Polícia unida jamais será vencida". A organização do protesto passou o refrão da canção "Chamem a Polícia", dos Trabalhadores do Comércio, e "Sexta-feira (Emprego Bom Já)", de Boss AC.

Polícias ameaçam nova manif em janeiro

A maioria dos manifestantes envergou camisolas brancas do Movimento Zero, que se mostrou bem representado no protesto. Junto à sede do PS, no Largo do Rato, a cabeça da manifestação abrandou a marcha e gritou "Zero" - uma das principais palavras de ordem -, retomando o caminho até São Bento, onde minutos depois o grosso da manifestação virou costas ao edifício, gritou "corruptos" e cantou o hino nacional. "Cabrita, escuta, os polícias estão em luta" também foi uma das frases entoadas pelos manifestantes, que exibiram, além de tarjas, várias bandeiras de Portugal.

Se o protesto não surgir os efeitos desejados, haverá nova manifestação a 21 de janeiro, ameaçaram as estruturas representativas da classe no fim do cortejo.

Durante o percurso até ao Parlamento, onde os manifestantes chegaram cerca das 16 horas, polícias e militares receberam muito apoio de pessoas que assistiam ao desfile a partir das janelas de suas casas ou na rua.

Foi o caso de um grupo de idosos do lar Casa das Hortênsias, que, sentados em cadeiras no passeio junto ao cruzamento da rua Braacamp com a Alexandre Herculano, mostraram cartazes de apoio. Alguns manifestantes chegaram a sair do desfile para lhes oferecer t-shirts dos sindicatos das forças de segurança e do Movimento Zero.

"A Polícia de proximidade está sempre presente e apoia-nos em tudo o que é preciso. Não apoiamos nenhum partido, apoiamos as liberdades. Gostamos dos polícias", disse ao JN Anabela Ribeira, diretora técnica da Casa das Hortênsias.