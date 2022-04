Três milhões de euros em multas por falta de limpeza de terrenos

Coimas em 2021 foram menos de metade das de 2018 ou 2019. Autarquias, EDP e REN estão entre as multadas.

Nos últimos dois anos, o Estado arrecadou mais de 3,3 milhões de euros por multas passadas por incumprimento na limpeza de terrenos. O valor caiu para menos de metade entre 2020 e 2021 (há dois anos foram cobrados mais de 2,3 milhões de euros, no ano passado cerca de 960 mil euros). A queda traduz a diminuição do número de contraordenações e também do valor das coimas. Os proprietários têm até ao final do mês para fazer a gestão das faixas. A partir de 1 de maio, a GNR começa a multar.

No ano passado, a GNR passou 3175 coimas - menos de metade das contraordenações de 2018 (6780) e 2019 (6866) e quase um terço das de 2020 (4710). A quebra é mais acentuada nas multas passadas a pessoas singulares e o valor pago pelas entidades públicas e privadas é muito superior (ver infografia) - 1,8 milhões de euros. Recorde-se que, nos orçamentos de 2018 a 2020, o Governo duplicou o valor das multas que voltou a ser o definido pela legislação de 2006, após lei aprovada no Parlamento.