Três milhões de vacinas enviadas para 15 países por Portugal

Governo disponibilizou, através de doação, revenda e facilitação de transporte, doses a países com falta de stock para imunizar população.

Desde meados deste ano, Portugal enviou 3 070 700 vacinas além-fronteiras, de acordo com dados fornecidos pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) ao JN. A disponibilização foi feita a 15 países, ao abrigo de várias iniciativas e formatos, como doação, revenda ou facilitação de transporte.

No caso dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e Timor-Leste, a cooperação começou em maio e deve prolongar-se até 2022. Foram enviadas 1 419 000 doses da AstraZeneca, com Angola a recolher a maior parte das vacinas (720 mil), seguida de Moçambique (360 mil), Timor-Leste (142 mil), Guiné-Bissau (100 mil), São Tomé e Príncipe (49 mil) e Cabo Verde (48 mil). Um segundo lote, de 200 mil doses (do total de 360 mil), chegou este sábado a Moçambique através da Embaixada de Portugal.