Três mortes em Lisboa e 249 infetados no país, maioria na Região Norte

JN Hoje às 14:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Três pessoas morreram de covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de vítimas para 1843. Foram registados mais 249 casos, a maioria a norte.

Três pessoas morreram nas últimas 24 horas vítimas de covid-19. Segundo os números oficiais, divulgados esta segunda-feira para Direção-Geral da Saúde, a pandemia causou 1843 mortos em Portugal, desde 2 de março, quando foi notificado o primeiro caso.

Com mais 249 infeções registadas, o total de casos de covid-19 ascende agora a 60507, 15648 dos quais ainda ativos, mais 183 do que os registados no domingo.

O boletim assinala também a recuperação de 63 pessoas nas últimas 24 horas, com o total de recuperados a ultrapassar os 43 mil.

As vítimas mortais, três mulheres com mais de 80 anos, residiam na Região de Lisboa e Vale do Tejo (RLVT), que soma agora 686 óbitos, tendo ultrapassado os 31 mil casos de covid-19 desde o início da pandemia. Com mais 85 casos positivos, 34% dos registados nas últimas 24 horas, a RLVT acumula 31048 infeções desde março.

Segundo os dados da DGS, a Região Norte registou 53,4% dos casos identificados nas últimas 24 horas. Com 133 novas infeções, soma, agora, 21930 doentes assinalados desde o início da pandemia. O número de vítimas não sofreu alterações, mantendo-se em 849, o mais elevado do país.

A Região Centro acumulou mais 17 casos, para um total de 4978, mantendo-se com 254 óbitos registados.

No Alentejo foram assinalados mais duas infeções (987 no total), sem mudanças nos registos fatais, que são 22. No extremo sul do país, são agora 1168 os casos confirmados (mais três), mantendo-se as mesmas 17 vítimas mortais.

Os Açores sinalizaram mais sete casos positivos, com o total a ascender a 224 desde o início da pandemia. O número de vítimas mortais, 15, não sofre alterações há meses.

Na Madeira foram contabilizadas mais duas infeções, para uma total de 172, sem registo de vítimas mortais na "pérola do Atlântico" desde o início da pandemia.