Três praias portuguesas entre as mais seguras da Europa durante a pandemia

As praias da Comporta, Porto Santo e Meia Praia estão na lista das 10 praias mais seguras da Europa para passar férias neste atípico verão de pandemia.

A lista da European Best Destinations (EBD) elege três pontos da costa portuguesa como os mais seguros para estender a toalha ao sol, com base em critérios de segurança que permitem reduzir o risco de infeção do novo coronavírus.

Entre os critérios analisados pela organização estão o baixo número de doentes infetados na região onde se localizam as praias e o tamanho dos areais, que permitem manter o distanciamento social.

Um outro critério é estarem localizadas próximas de hospitais, em caso de qualquer eventualidade, ou sintomas da doença.

Na lista da entidade que promove o turismo, o primeiro lugar é ocupado pela praia grega Preveza, a que se segue, logo em segundo lugar, a praia da Comporta, no Alentejo, destacada pela baixa taxa de infeções da covid-19 e por ser um local que conquistou a cantora Madonna. "Madonna costumava andar de cavalo nesta praia aos domingos de manhã e aproveitava a tranquilidade desta praia de 20 km de extensão", escreve a EBD na descrição da praia.

Há ainda praias da Polónia, Malta e Letónia na lista onde a praia de Porto Santo, na Madeira, se encontra em quarto lugar. "Depois de meses de confinamento, é o destino perfeito para relaxar na natureza". A ilha é ainda distinguida pelos seus serviços de spa e tratamentos que envolvem os "benefícios" terapêuticos da areia.

A Meia Praia, no Algarve, é a terceira praia nacional no top 10 das praias mais seguras. A EBD acrescenta à segurança da praia, a beleza do centro histórico de Lagos para aconselhar os turistas a visitar a região sul do país, destacando ainda que esta apresenta "40 vezes menos casos de infeção" do que as zonas mais afetadas do continente europeu.