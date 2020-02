Três projetos de apoio a migrantes e refugiados apoiados em 519 mil euros

Diana Serra Garcia Hoje às 17:26 Facebook

Três projetos de apoio a migrantes e refugiados, que estão a ser levados a cabo pela Universidade de Aveiro, Cruz Vermelha Portuguesa e Instituto Universitário de Lisboa, vão ser financiados com mais de meio milhão de euros.

Rede Local de Apoio ao Desenvolvimento da Indústria e Imigração; Saúde em Igualdade; e Cuidar, Agir, Responsabilizar, Educar (CARE) são as três iniciativas que vão ter apoio. "Os projetos foram apresentados à Secretaria Geral do MAI - que é a Autoridade Responsável pelo Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020 na Área dos Assuntos Internos - no âmbito do Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI), o qual vai contribuir com 389,9 mil euros (75%) do total de 519,9 mil euros", revelou o Ministério da Administração Interna (MAI).

A Rede Local de Apoio ao Desenvolvimento é da responsabilidade da Universidade de Aveiro. A instituição propõe colmatar a falta de quadros qualificados para as empresas da região; promover e dinamizar a região de forma a facilitar a integração dos imigrantes; formar e capacitar os imigrantes para a sua integração social, laboral e cultural no país e região de acolhimento e potenciar os fluxos migratórios como instrumentos de promoção e da intensificação das trocas da economia nacional e regional com os países emissores. O investimento aprovado era de 280.204,19 euros e a comparticipação do FAMI vai ser de 210.153,14 euros.

Saúde em Igualdade é outro dos projetos e foi apresentado pelo Centro de Investigação e de Intervenção Social do Instituto Universitário de Lisboa. A iniciativa pretende formar e treinar profissionais de saúde para a promoção da diversidade individual e cultural, a fim de contribuir para o combate e eliminação de todas as formas de discriminação e também produzir materiais e recursos técnico-pedagógicos de apoio a profissionais. O projeto tem um investimento de 140.881,97 euros, que vai ser ajudado pelo FAMI em 105.661,48 euros.

O terceiro projeto cabe à Cruz Vermelha Portuguesa. Cuidar, Agir, Responsabilizar, Educar (CARE) tem dois objetivos, desenvolver iniciativas de sensibilização e esclarecimento dos profissionais e voluntários envolvidos nos processos de integração/inclusão de refugiados e migrantes e ainda formar trabalhadores dos serviços públicos e privados com funções diretas e essenciais no acolhimento e integração de estrangeiros. O investimento é de 98.864,59 euros, com a ajuda de 74.148,44 euros da FAMI.

Entre maio de 2016 e dezembro de 2019, o MAI aprovou mais de 109 milhões de euros para projetos apresentados por mais de 150 entidades, que já receberam 63 milhões de euros. Os restantes 45 milhões serão pagos após recebidos os respetivos comprovativos de despesas. Algumas das áreas que foram abrangidas pelas iniciativas incluem prevenção e combate à criminalidade, a gestão e controlo das fronteiras, a integração de cidadãos estrangeiros, a receção e acolhimento de refugiados ou formação e capacitação das autoridades responsáveis pela aplicação da lei.