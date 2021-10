Três regiões de Portugal com o Rt acima de 1

JN/Agências Hoje às 17:38 Facebook

O Centro, Lisboa e Vale do Tejo e o Alentejo apresentam um índice de transmissibilidade (Rt) do vírus SARS-CoV-2 superior ao limiar de 1, um indicador que regista aumentos em todas as regiões de Portugal continental.

Segundo o relatório sobre a curva epidémica divulgado esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), o Alentejo é a região com o Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de uma pessoa portadora do vírus - mais elevado, com 1,06.

Também com valores superiores a 1 estão Lisboa e Vale do Tejo (1,02) e o Centro (1,05), adiantam os dados do INSA, que avançam que apenas os Açores (0,99) e a Madeira (0,86) registaram uma redução do Rt esta semana em relação ao relatório anterior.

Em sentido contrário, o Rt aumentou no Norte de 0,90 para 0,97, no Centro de 0,98 para 1,05, em Lisboa e Vale do Tejo de 0,89 para 1,02, no Alentejo de 1,05 para 1,06 e no Algarve de 0,83 para 0,85.

Em 1 de outubro, todas as regiões de Portugal continental estavam com este indicador abaixo de 1.

O número médio diário de casos nos últimos cinco dias também subiu de 570 para 626, enquanto a taxa de incidência acumulada a 14 dias é mais elevada no Alentejo (165,4) e no Algarve (146,8), sendo significativamente mais reduzida nas restantes regiões.