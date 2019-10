Três secretarias de Estado ficam no Norte e Centro

Alexandra Figueira e Glória Lopes Hoje às 13:08 Facebook

Duas novas secretárias de Estado, duas localizações ministeriais fora de Lisboa. A Ação Social, a cargo de Rita da Cunha Mendes, ficará na Guarda e a Valorização do Território, para que foi nomeada Isabel Ferreira, subirá 300 quilómetros, de Castelo Branco até Bragança. Falta saber o destino da atual estrutura albicastrense: o Governo quer mantê-la, mas ainda não decidiu que serviços lá serão instalados.

Rita da Cunha Mendes trocou a vice-presidência da Câmara de Aguiar da Beira pela Secretaria de Estado da Ação Social, mas vai manter-se no distrito da Guarda. Esta pasta será criada de raiz na capital de distrito onde Rita da Cunha Mendes já trabalhou: teve vários cargos no Centro Distrital da Guarda da Segurança Social e foi professora na Escola Superior de Enfermagem do Politécnico da mesma cidade. Em cima da mesa está a partilha com a PSP do edifício do antigo Governo Civil.

À procura de espaços