Três vezes mais doentes internados até aos 39 anos desde dezembro

Ana Gaspar Hoje às 07:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Em apenas um mês, o total de doentes internados com covid-19 aumentou quase 142%. Entre 30 de dezembro e 31 de janeiro, passou de 2840 para 6869 pessoas a receber cuidados hospitalares (865 em cuidados intensivos).

Mas nas idades mais jovens o aumento está a ter mais peso, apesar de a grande maioria dos doentes internados estarem nas faixas etárias a partir dos 70 anos (representavam 59% do total em janeiro e 64% em dezembro). Até aos 39 anos, mostram os dados da Direção-Geral da Saúde, cedidos ao JN, o número de doentes praticamente triplicou, passou de 76 para 219 (188%). Em cuidados intensivos, o número mais do que duplicou, de 14 para 32. Dos 20 aos 39 anos, os internamentos no geral subiram três vezes mais, de 58 para 186.