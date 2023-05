Treze mil alunos do oitavo ano já fizeram aferição a TIC

Entre terça-feira a as 11 horas desta quarta-feira, 13 mil alunos, cerca de 16% do total que frequenta o oitavo ano, fizeram prova de aferição a Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). As escolas reportaram diversas falhas, o ministro da Educação garante que o processo está a correr bem e que só entre 10 a 20 agrupamentos reportaram adiamento de provas.

As escolas têm até 26 de maio para realizar as provas que este ano são feitas em modo digital. Na terça-feira, diretores e presidente da Associação Nacional de Professores de Informática (ANPRI) garantiram que em "todas as salas" a aplicação que teve de ser instalada em cada computador para os alunos realizarem a avaliação bloqueou por diversas vezes, tendo os alunos que reiniciar os equipamentos por diversas vezes. Fernanda Ledesma, presidente da AnPRI garantiu ao JN que diversos alunos não terminaram a prova devido a falhas técnicas. As escolas, recorde-se, receberam o guia de instruções sobre a instalação e uso da aplicação na quinta-feira ao final do dia.

Interpelado sobre as falhas, João Costa defendeu esta manhã em conferência de Imprensa, que "na generalidade o processo está a decorrer bem, como previsto". O ministro garantiu ter reporte de "constrangimentos pontuais", sendo o número de escolas que adiaram as provas "bastante residual": entre uma a duas dezenas.

A realização generalizada a todos os alunos do segundo, quinto e oitavos anos que vão fazer provas de aferição em formato digital, este ano, é "uma transformação bastante radical", pelo que todos os constrangimentos identificados "vão sendo resolvidos".