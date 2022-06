Tribunal de Contas chumba contrato da Defesa para os seis navios "patrulhões"

O Tribunal de Contas chumbou um contrato da Defesa para a aquisição de seis navios "patrulhões". O Tribunal entendeu que não se justifica pagar 4,2 milhões de euros às indústrias de defesa, quando a Marinha tem o conhecimento técnico necessário.

O Tribunal de Contas (TC) negou o visto ao contrato do Ministério da Defesa com a empresa pública idD - Portugal Defense, que iria desenvolver a gestão do programa de aquisição dos seis navios de patrulha oceânica (conhecidos como "patrulhões", avançou, esta sexta-feira, o Expresso.

Trata-se de um processo que foi aprovado pelo Governo em junho de 2021 e que representava um investimento total de 352 milhões de euros. A resolução do Conselho de Ministros que aprovou a despesa do programa dos "patrulhões" estabelecia o valor máximo de 4,2 milhões de euros para que a idD gerisse o programa.

A decisão do TC representa uma derrota para o antigo ministro da Defesa, João Gomes Cravinho (atual ministro dos Negócios Estrangeiros) e para o secretário de Estado da Defesa, Marco Capitão Ferreira, que, até integrar o elenco governamental, era presidente da idD.

O fundamento do chumbo do contrato tem a ver com o facto de o Tribunal de Contas entender que, estando os conhecimentos técnicos e a experiência acumulada na Marinha, não se justifica a despesa prevista para o processo dos "patrulhões" ser gerida por uma entidade sem qualquer experiência para "edificar" o processo do concurso internacional público para a construção dos navios.

O chumbo "ainda é passível de recurso", adiantou, esta sexta-feira, o Expresso, revelando que as entidades envolvidas já foram notificadas.

Mas esta decisão compromete os prazos de um programa já muito atrasado: na primeira apresentação que o então ministro fez há um ano, anunciou a entrega do primeiro navio "para o final de 2023", o que é impossível de cumprir.