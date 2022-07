Tribunal de Contas pede "regime único de contratação pública emergencial"

O Tribunal de Contas recomenda ao Governo e ao Parlamento que avaliem a construção de um quadro legal para "ser criado um regime único de contratação pública emergencial" que seja adaptável a diferentes casos de exceção e garanta a aplicação de mecanismos concorrenciais, como "o convite a um número mínimo de entidades distintas" para apresentarem propostas. O apelo surge após duras críticas por falhas detetadas na auditoria a contratos que o poder local celebrou devido à covid-19, como recurso não justificado a ajustes diretos. E há recomendações aos autarcas.

A auditoria do Tribunal de Contas (TC), divulgada esta sexta-feira, incidiu em 86 contratos celebrados, entre março de 2020 e março do ano passado, por 25 entidades pertencentes à administração local, ao abrigo do regime excecional de contratação pública concebido para acelerar as aquisições diretamente necessárias no combate aos efeitos da pandemia.

"Ausência de critérios"

O relatório aponta, desde logo, para "desvios de conformidade" quanto à verificação dos requisitos de urgência imperiosa e da estrita necessidade.

Entre as críticas, os juízes notam, por exemplo, que existiram condições e tempo para, em vez de recorrerem ao ajuste direto, adotarem procedimentos mais abertos à concorrência, designadamente a consulta prévia. E notam que nem sequer fizeram consultas preliminares ao mercado a vários operadores, o que "dificultou a adoção de critérios objetivos na definição do preço. Aliás, o TC fala precisamente da "ausência de critérios na definição do preço e na escolha do cocontratante" e de negociações, e relata igualmente o pagamento de IVA em transações isentas deste imposto.

As conclusões surgem numa altura em que os autarcas continuam à espera de receber as verbas que adiantaram no âmbito do combate à covid-19 e após a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, ter garantido em junho à Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) a abertura de novos avisos para as autarquias terem uma "nova oportunidade" de demonstrar verbas gastas no combate à pandemia, segundo relatou na altura a presidente da ANMP, Luísa Salgueiro.

​​​​​​"Urgência não evidenciada"

Uma das principais críticas do Tribunal de Contas aos procedimentos adotados pelos municípios prende-se com o facto de, "para uma parte considerável dos 'contratos covid', o recurso ao ajuste direto" assentar "na fundamentação de uma situação de urgência que não foi evidenciada". Com efeito, dizem os juízes do TC, "descontado o início do período pandémico, genericamente, não se vislumbram sinais de que as entidades adjudicantes se deparassem com uma escassez de tempo que impedisse a adoção de procedimentos mais abertos, designadamente a consulta prévia".

O TC constatou que em 22 dos 86 contratos analisados, decorreram 20 ou mais dias entre a identificação da necessidade e a adjudicação. E em nove desses casos, esse período ultrapassou mesmo os 40 dias.

"Quantias adquiridas sem lógica subjacente"

Além disso, genericamente, nos contratos relativos à covid-19 que foram alvo de auditoria, os juízes não encontram evidências de que a respetiva fundamentação se tenha baseado num levantamento de necessidades ou estimativas, com vista "a demonstrar, pelo menos, uma lógica subjacente à fixação das quantias adquiridas".

O TC constata ainda que, em diversos procedimentos, as prestações contratuais começaram antes da adjudicação ou mesmo antes do início do procedimento, "incumprindo-se as regras de contratação e despesa aplicáveis".

Pago IVA em transações isentas

Ainda na execução contratual, o TC diz que, em alguns casos, foram pagos pelas entidades públicas montantes relativos ao IVA em transações que estavam isentas deste imposto, tendo sido iniciadas as diligências para a sua regularização.

Por fim, a jusante dos procedimentos, no âmbito do registo das operações e controlo, apontam-se deficiências relacionadas com imprecisões ou omissões documentais.

Recomendações ao poder local

Com base das conclusões da auditoria, o TC faz também recomendações às entidades pertencentes à Administração Local. A primeira é para que "contemplem, nos planos de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas, os riscos identificados e potenciais que resultam especificamente de uma situação de emergência", tal como as respetivas "medidas de resposta".

Requisitos para ajuste direto

Em seguida, os juízes recomendam que "antes do recurso ao ajuste direto por urgência imperiosa, garantam que se encontram verificados os requisitos da imprevisibilidade, nexo causal, estrita necessidade e inexistência de condições temporais para realizar outros procedimentos, incidindo a fundamentação em cada um dos pressupostos".

Auscultação do mercado

Neste contexto, o TC avisa que, "mesmo recorrendo ao ajuste direto por urgência imperiosa, desenvolvam diligências prévias de auscultação do mercado no sentido de robustecer a fundamentação do preço e a escolha do operador e produzam as peças procedimentais de forma completa ou suficiente, designadamente quanto à especificação técnica do objeto contratual"

A quarta recomendação vai no sentido de incluírem, nas condições de faturação e pagamento previstas no caderno de encargos dos procedimentos aquisitivos, "a exigência de menção do respetivo compromisso orçamental nos documentos que titulam o fornecimento dos bens ou serviços". Por fim, pede que "produzam autos de receção e conferência de bens e serviços que sejam demonstrativos da data do início e término do fornecimento e/ou da prestação, assim como da sua conformidade em termos quantitativos e qualitativos".