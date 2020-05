Tribunal de Contas pede transparência nos gastos com pandemia

Nuno Miguel Ropio Hoje às 16:27 Facebook

O Conselho de Prevenção da Corrupção alertou para o risco de conflito de interesses e de opacidade na contratação pública contra a covid-19. O órgão sob alçada do Tribunal de Contas quer o Estado a apertar também a malha aos auxílios públicos que estão a ser concedidos.

A recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC) desta sexta-feira, que se destina essencialmente às tutelas da Saúde e das Infraestruturas, surge num momento em que se começam a conhecer os contornos dos contratos por ajuste direto à luz do regime de exceção, que o Governo criou a 13 de março. Tal como o JN avançou na terça-feira, são já 150 milhões de euros de compras sem vistos do Tribunal de Contas (TdC) em menos de dois meses.

Para o CPC, é necessário que as entidades públicas "assegurem o controlo necessário para garantir a inexistência de conflitos de interesses, a transparência dos procedimentos de contratação pública e a integridade na execução dos contratos públicos, em especial, nas áreas da saúde e das infraestruturas".

O órgão dependente do TdC e criado há 12 anos, quer que se "reforcem os meios e instrumentos necessários para garantir a transparência, imparcialidade e integridade na atribuição de auxílios públicos e de prestações sociais, com o eventual recurso a plataformas de informação digital ou a portais de transparência".

A par disso, são recomendadas "a criação de instrumentos de monitorização e de avaliação" dos auxílios públicos que estão a ser dados e "um controlo efetivo sobre as operações" de intervenção do Estado quer no setor empresarial estatal, mas também no setor privado.

Na declaração produzida na tarde desta sexta-feira, o CPC refere que as suas recomendações surgem num momento em que, como salienta, houve a adoção de um conjunto de medidas que representam "avultados montantes" para compra de equipamentos e materiais, mas também de apoios sociais e assistência pública a empresas e privados.

"Não podem, de igual modo, ser ignorados os riscos associados às intervenções do Estado no setor público empresarial e em entidades privadas, porquanto este quadro de exceção é propício ao desenvolvimento de fenómenos fraudulentos e de corrupção", frisa-se.

O regime de exceção que veio permitir celeridade nas compras públicas através de ajustes diretos, decretado a 13 de março mas com efeitos a partir de 12 de março, isentou as entidades públicas de terem de submeter os contratos à fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Mas ainda assim têm os remeter àquela entidade, podendo estes vir a ser auditados pelos juízes.