Tribunal de Contas quer respostas sobre contratação de assessorias no Parlamento

O Tribunal de Contas pediu à Assembleia da República que clarifique o processo de contratação e as ligações laborais das assessorias dos grupos parlamentares, que custaram 726 mil euros no ano passado. É já pelo segundo ano consecutivo que a instituição liderada pelo juiz Vitor Caldeira exige resposta ao Parlamento para este problema.

A auditoria do Tribunal de Contas (TdC) às contas de 2019 da Assembleia da República (AR) concluiu que algumas recomendações feitas em anteriores relatórios continuam por ser levadas a cabo.

Ainda assim, a gestão da AR mereceu sinal verde dos técnicos que passaram a pente fino as finanças e os gastos parlamentares do ano passado, tendo dado sinal de agrado por terem sido corrigidas as falhas relativas aos abonos e subsídios que os deputados recebem. No ano passado, o Parlamento gastou com pessoal 48,3 milhões de euros - mais do que em 2018, em que o valor ficou em 47,1 milhões - e a nível da contratação pública continua a persistir a opção pelos ajustes diretos.

No relatório da auditoria, os técnicos do TdC sinalizam que "não houve qualquer evolução" sobre a clarificaração legal já pedida em anos anteriores quanto ao regime e "à natureza do vínculo jurídico-laboral do pessoal de apoio aos grupos parlamentares". Em causa está o facto de a AR pagar os salários e subsídios a estes funcionários das bancadas políticas mas não ser "a entidade empregadora".

Sublinha o TdC que, "além da remuneração base, ao pessoal dos grupos parlamentares são processados e pagos o subsídio de refeição e comparticipações sociais".

Em resposta ao Tribunal, o conselho de administração do Parlamento justificou o atraso com "o facto de se tratar de matéria de elevada complexidade". Um dos motivos, referiu, é que tais assessores têm "um cariz político", já que se tratam de escolhas de "estruturas políticas" e dependem de uma "relação de confiança" com as lideranças parlamentares.

Outra das situações a corrigir é a necessidade de o Parlamento ter de registar os imóveis que detém no SIIE - Sistema de Informação de Imóveis do Estado. Diz o TdC que já o tinha referido no passado como uma das medidas que vai "contribuir para melhorar a transparência da gestão".

Por último, ainda quanto a recomendações, o TdC questionou o Parlamento pelo processo de revisão do plano de prevenção de corrupção, criado em 2015. Como resposta, o Tribunal recebeu a garantia que no segundo semestre deste ano esse trabalho será retomado.

Num comunicado do gabinete do presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, aponta-se que o Tribunal de Contas "realça o esforço e o empenho desenvolvidos pela Assembleia da República para a prestação de contas nos termos do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas e por via eletrónica". A aprovação da gestão foi motivo de congratulação para Ferro.