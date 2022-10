Tribunal declara inconstitucional lei para professores aprovada pelo Parlamento

O Tribunal Constitucional dá razão ao Governo e considera que o decreto aprovado por todas as bancadas, à exceção do PS, em 2021, que impõe a revisão do regime de concursos de professores sob determinados critérios é inconstitucional. Os juízes do Palácio Ratton tiveram entendimento diferente quanto à abertura de um concurso de vinculação extraordinária de docentes do ensino artístico.

O pedido de fiscalização abstrata sucessiva das duas leis foi feito pelo Governo ao Tribunal Constitucional em agosto de 2021 por entender que a aprovação dos diplomas, pelo Parlamento, foi um "desrespeito pela atividade administrativa do Executivo. E foi essa a decisão do TC, por maioria, que concluiu ter existido uma "intrusão" da Assembleia da República em atividades "constitucionalmente tuteladas" pelo Governo. Assim, nas sessões realizadas a 27 de setembro e 11 de outubro, o TC aprovou a declaração de inconstitucionalidade, "com força obrigatória geral" das normas do decreto-lei 47/ 2021 de 23 de julho.

"Estavam em causa competências legislativas do Governo concorrentes com as da AR, tendo a decisão do TC, concluído verificar-se um condicionamento ou balizamento do exercício de um poder legislativo do Governo, condicionamento esse violador da Constituição", lê-se no acórdão a que o JN teve acesso.

PUB

Os juízes reiteram que a decisão sobre "o se e o quando" deviam realizar-se negociações "é uma opção política que um órgão de soberania não pode impor a outro".

Nem todos os juízes concordaram, no entanto, com este entendimento. No acórdão lê-se a declaração de voto de Mariana Canotilho que votou vencida quanto à declaração de inconstitucionalidade por considerar que o Parlamento "não visou interferir na competência legislativa do Governo, ordenando o seu exercício ou condicionando". "Pretendeu foi vincular o Governo a negociar com as estruturas sindicais", sendo que, "negociar não implica, por força, chegar a acordo e muito menos verter esse acordo em legislação do trabalho", defende a juíza.

O decreto aprovado no Parlamento, recorde-se, não só impunha a abertura de um processo negocial de revisão do regime de recrutamento no prazo de 30 dias (a contar a partir de 23 de julho de 2021) como definia critérios que deviam regular essa negociação: "o respeito pela graduação profissional e eliminação de ultrapassagens na carreira; a vinculação de docentes contratados mais célere e sistemática; a inclusão de horários incompletos para efeitos de mobilidade interna e a alteração dos intervalos horários". Todos critérios defendidos pelas organizações sindicais. A revisão do regime de concursos encontra-se neste momento em processo negocial. Em cima da mesa foi colocado pelo Governo a possibilidade de os agrupamentos recrutarem diretamente docentes, de acordo com um perfil definido a partir do projeto pedagógico do agrupamento e também a hipótese de estas contratações puderem terminar na vinculação nos quadros.

O Tribunal não declarou, por maioria, a inconstitucionalidade do artigo do decreto-lei 46/2021, que previa a abertura de um concurso de vinculação extraordinária de docentes das componentes técnico-artísticas do ensino artístico especializado nas áreas das Artes Visuais e dos audiovisuais. Neste caso, a maioria dos juízes considerou que a norma podia ser aprovada legitimamente pelos partidos sem intrusão das competências reservadas ao Governo. Todavia a imposição de um processo negocial sobre este concurso até final do ano letivo 2020/ 2021 já foi declarada inconstitucional.