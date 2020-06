Tribunal recebeu 100 máscaras descartáveis embaladas com bichos

Inês Banha Hoje às 08:54 Facebook

Caixas vão ser substituídas. Tutela apura se há mais casos. Sindicato fala em situação "ridícula".

O Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra recebeu duas caixas de 50 máscaras descartáveis com bichos nas suas embalagens. A Direção-Geral da Administração da Justiça (DGAJ), dependente do Ministério da Justiça, "irá apurar se existem situações semelhantes" noutras instalações. As caixas com defeito vão ser recolhidas e substituídas.

"Torna-se ridículo. As máscaras servem para proteger quem trabalha nos tribunais, para proteger de um bicho e vêm com outro bicho", desabafa, ao JN, o coordenador regional de Lisboa do Sindicato dos Funcionários Judiciais, António Albuquerque. Algumas das máscaras terão sido usadas sem que quem abriu as caixas se apercebesse do que estava no seu interior.