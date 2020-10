Supremo chumba pedido do Chega e recusa analisar proibições dos Finados

Nuno Miguel Ropio Hoje às 13:57 Facebook

O Supremo Tribunal Administrativo (STA) recusou pronunciar-se sobre legalidade das restrições à liberdade de circulação, em vigor neste dias de Finados, por considerar que o Chega não tinha legitimidade jurídica para questionar as medidas impostas pelo Governo até terça-feira.

Não foram precisas nem 24 horas para o Supremo Tribunal Administrativo se pronunciar por unanimidade sobre a intimação interposta por André Ventura, líder do Chega, a questionar a validade das várias restrições que a resolução do Conselho de Ministros impôs ao país durante os Finados.

A juíza conselheira relatora do processo, Maria Benedita Urbano, declinou a análise dos argumentos de Ventura, por considerar que, por se tratar de um pedido de um partido político, em causa está a "ilegitimidade" do Chega para o fazer.

Mais: uma das outras duas juízas conselheiras que também assinaram a decisão, Suzana Tavares da Silva, na sua declaração de voto sinaliza que o pedido de André Ventura "consubstancia um travestido pedido de declaração de inconstitucionalidade".

Na decisão a que o JN acedeu, o STA ficou-se pela análise se o Chega teria ou não "legitimidade ativa para propor" a ação. E concluiu que não, primeiro porque a lei não o permite, segundo porque não é titular dos direitos que foram restringidos pelo Governo.

"Poderia causar alguma perplexidade admitir que um partido político tenha legitimidade para atacar com motivo em inconstitucionalidade uma determinada norma em sede de intimação para a proteção de direitos, liberdades e garantias, quando não a tem em sede de controlo da constitucionalidade das normas", justifica-se, salientando que, assim, "apenas foi tratada a questão da falta de legitimidade ativa do partido Chega para requerer a presente intimação".

Ao JN, o Governo, que tinha entregado a sua defesa na sexta-feira, pelas 17 horas, com base nesta interpretação que o STA agora valida, assegurou que a "Presidência do Conselho de Ministros [que elaborou a contestação por parte do Executivo] foi absolvida por ilegitimidade e unanimidade".

Já o Chega, em comunicado, reagiu na tarde deste sábado, acusando o relatório da juíza de estar "ferido de nulidade por insuficiência de fundamentação", por não ter levado em conta que o "número 1 do artigo 12º da Lei 83/95, de 31 de Agosto - Lei do Direito de Participação Procedimental e de Ação Popular", que permite ao partido desencadear tal processo.

O Governo contestou na sexta-feira a providência cautelar apresentada pelo Chega contra as restrições à circulação impostas até terça-feira, alegando que um partido político não tem direito a agir judicialmente na defesa dos cidadãos.

O STA deu razão ao executivo, considerando "ilegítima" a providência cautelar interposta pelo Chega.

Na contestação enviada ao Supremo Tribunal Administrativo, a que a agência Lusa teve acesso, o Centro de Competências Jurídicas do Estado defendeu que a ação interposta pelo Chega "deve ser julgada integralmente improcedente", expondo a sua fundamentação em 195 pontos.

Na perspetiva do Governo há, desde logo, uma "ilegitimidade ativa do requerente", neste caso o partido político Chega, uma vez que não é "titular dos direitos fundamentais invocados", não pode "agir ao abrigo do direito de ação popular" e não tem "direito de intervir judicialmente na defesa dos cidadãos".

A providência cautelar que foi interposta pelo Chega visava impedir as medidas adotadas em resolução do Conselho de Ministros, que entraram em vigor na sexta-feira, tendo em vista limitar a circulação de pessoas para fora do concelho de residência até às 06:00 de terça-feira, no âmbito das medidas para conter a pandemia de covid-19.