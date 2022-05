Trimaran parte de Cascais em missão de alerta para a poluição dos oceanos

Um Trimaran 100% sustentável - e tão inovador que apenas existem sete barcos com estas características em todo o Mundo - estará disponível para visitas este domingo na Marina de Cascais, de onde partirá segunda-feira para uma viagem de três semanas pelas costas de cinco países, com o objetivo de sensibilizar a população para a necessidade urgente de se proteger os oceanos da poluição, nomeadamente do excesso de plásticos.

O trimaran pertence à Fundação KRESK 4 OCEANS e, depois da costa portuguesa, vai percorrer o Mediterrâneo para sensibilizar para o tema da poluição dos oceanos. Esta segunda-feira, Dia da Europa, Cascais será o ponto de partida para uma missão de sensibilização que vai passar pelas cidades de Barcelona, Marselha, Génova e Túnis Cartágo e que termina a 30 de maio.

A fundação KRESK 4 OCEANS foi criada exatamente com o objetivo de desenvolver ações que contribuam para a Década da Ciência dos Oceanos, um programa estabelecido pela UNESCO para 2021-2030, que tem como objetivo número um promover um oceano limpo.