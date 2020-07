Trinta doentes na PSP e GNR e apenas "casos pontuais" entre bombeiros

JN/Agências Hoje às 16:12 Facebook

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, afirmou esta quinta-feira que há 30 casos ativos de ​​​​​​​covid-19 nas forças de segurança e apenas "casos pontuais" entre bombeiros, que não prejudicaram a atividade de nenhuma corporação.

Questionado na conferência de imprensa no fim do Conselho de Ministros, Eduardo Cabrita referiu que há "24 casos na PSP e seis casos ativos na GNR", depois de superado um caso que obrigou a uma "reafetação de meios" da Guarda no distrito de Bragança.

Quanto aos bombeiros, afirmou não ter números precisos, mas garantiu que "são casos pontuais e não afetaram, até hoje, a operacionalidade de nenhuma corporação".

Eduardo Cabrita indicou que durante o mês de julho, os bombeiros de todo o país tiveram que atender a "três mil fogos rurais".

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 667 mil mortos e infetou mais de 17 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.727 pessoas das 50.868 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.