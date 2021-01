Trinta e cinco concelhos passam a risco extremo de contágio

Ana Gaspar Hoje às 18:09 Facebook

Há 35 concelhos a entrar esta semana no patamar de risco extremo de contágio por covid-19, juntando-se a mais 22 que já estavam neste nível na semana passada. Os dados da Direção-Geral da Saúde indicam ainda que três municípios desceram deste indicador.

Os dados por concelho, sobre o número de casos em 14 dias (de 23 de dezembro a 5 de janeiro), divulgados esta segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde dão conta que há mais concelhos com risco elevado de transmissão do SARS-CoV-2, que corresponde a uma incidência superior a 960 casos por 100 mil habitantes (ver em baixo).

Em relação à semana anterior, há 35 municípios no patamar mais elevado, que se juntam a 22 que se mantêm neste nível. Há, assim, 57 concelhos nesta situação. São mais do dobro dos 25 verificados a 4 de janeiro.

Mas há boas notícias para Alfândega da Fé, Marvão e Valpaços, que baixaram a taxa de incidência. Os dois primeiros passaram a ser de risco muito elevado (entre 480 e 959 casos por 100 mil habitantes), o terceiro para risco elevado (entre 240 e 479).

No balanço geral há a registar que a esmagadora maioria dos 308 concelhos do país viu aumentar a incidência cumulativa de casos confirmados nos 14 dias em apreço. Só 51 registaram uma queda no número de casos, mesmo que essa redução não se tenha traduzido numa descida de patamar.

Há dois concelhos com mais de três mil casos: Mêda e Mourão. E outros dois com mais de dois mil casos (Fornos de Algodres , Miranda do Douro e Mora). Nos patamares mais baixos, considerados de risco moderado (até 239 casos), estão 52 municípios.

Concelhos que sobem para o patamar mais elevado

Aguiar da Beira

Alcácer do Sal

Alcochete

Anadia

Ansião

Borba

Boticas

Celorico da Beira

Cuba

Elvas

Ferreira do Zêzere

Fornos de Algodres

Guarda

Lamego

Mêda

Mértola

Miranda do Douro

Mogadouro

Moimenta da Beira

Pinhel

Portel

Póvoa de Lanhoso

Póvoa de Varzim

São João da Pesqueira

Tábua

Tavira

Torres Novas

Trancoso

Vendas Novas

Vila do Conde

Vila Franca do Campo

Vila Nova de Paiva

Vila Nova de Poiares

Vila Verde

Concelhos que continuam com mais de 960 casos

Armamar

Barcelos

Crato

Esposende

Figueiró dos Vinhos

Gavião

Idanha-a-Nova

Mação

Macedo de Cavaleiros

Mangualde

Montalegre

Mora

Mourão

Nisa

Oliveira do Hospital

Penamacor

Peso da Régua

Ponte da Barca

Tabuaço

Viana do Alentejo

Vidigueira

Vimioso