Tripulação da Hi Fly chegou a Beja e foi rastreada por causa do coronavírus

Sete tripulantes da aeronave da Hi Fly que fez o transporte, entre Marselha (França) e Bruxelas (Bélgica), dos 250 passageiros que foram repatriados de Wuhan (China) por causa do coronavírus, chegaram esta segunda-feira à pista da Base Aérea (BA) 11 e foram rastreados.

O rastreio à tripulação da Hi Fly realizou-se na Sala de Chegadas do Terminal Civil Aeronáutico de Beja (TCBeja).

Para o local foram mobilizados seis profissionais de duas equipas da Unidade de Saúde Pública, uma da Delegação Regional de Saúde do Alentejo (DRSA) e outra da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA).

A Sala de Operações foi encerrada ao acesso dos profissionais do TCBeja, desde membros da ANA-Aeroportos, à PSP e montado um centro de rastreio para deteção de eventual contágio pelo coronavírus.

À saída do terminal de chegadas, em declarações ao JN, Filomena Araújo, delegada da DRSA, justificou que "estes sete tripulantes estiveram em contacto, durante duas horas, num voo entre Marselha e Bruxelas, com um grupo de pessoas que estavam saudáveis e como manda o nosso protocolo, viemos verificar as suas condições" de saúde. E acrescentou: "estão todos saudáveis e sem problemas, pelo que foram às suas vidas". A delegada disse ainda que "a tripulação não era toda portuguesa".

Na chegada do Airbus A380 a Beja, prevista para terça-feira às 11 horas, "voltaremos a desenvolver o que está definido no protocolo", concluiu Filomena Araújo.

Após a conclusão da operação de rastreio, funcionários de uma empresa de limpeza que presta serviço no TCBeja procedeu à limpeza e desinfeção da sala onde decorreu o rastreio.