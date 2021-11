Troca 100 camiões por uma única viagem de barco

Zulay Costa Hoje às 13:17 Facebook

Duas mil toneladas de pescado viajam numa operação única para a Companhia Nacional de Comércio de Bacalhau, fintando a crise nos transportes.

Confiança. Foi o que valeu à Companhia Nacional de Comércio de Bacalhau (CNCB), na Gafanha da Nazaré, Ílhavo, para ultrapassar as dificuldades de transporte e fazer chegar a Portugal um navio com duas mil toneladas de bacalhau seco da Noruega a tempo do Natal, numa operação inédita por ser a "maior carga única de bacalhau do mesmo exportador para o mesmo cliente de que há memória".

A descrição é de Agostinho Gonçalves, presidente da CNCB, que gere a empresa com os filhos Simão e Hernâni. Só foi possível por haver "muita confiança", explica, sublinhando que mantém laços com o parceiro norueguês, a empresa Fjordlaks, "há 30 anos".