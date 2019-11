Troca de seringas dispara em 2019

Inês Schreck Hoje às 13:36 Facebook

Mais 246 mil seringas foram trocadas de janeiro a junho. O aumento reflete a melhor informação e maior eficiência nas trocas. A distribuição de preservativos baixou 28%.

Mais de 670 mil seringas e 230 mil preservativos foram distribuídos entre janeiro e junho deste ano através do Programa Troca de Seringas - "Diz não a uma seringa em 2.ª mão". A distribuição e troca de seringas aumentou 58% face ao período homólogo (mais 246 mil), enquanto o número de preservativos distribuídos baixou 26% (menos 82 mil). Mais eficácia no reporte de informação e mais eficiência na distribuição das seringas, bem como o desinteresse dos toxicodependentes pelos preservativos explicam as variações.

Os números constam do relatório do primeiro semestre do programa, divulgado pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, entidade que operacionaliza o programa da Direção-Geral da Saúde.