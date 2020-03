Trofa Saúde Hospital inicia produção de máscaras com Tiffosi e Vilanova

JN Hoje às 18:24 Facebook

Twitter

Partilhar

A convite da Trofa Saúde Hospital, os grupos Tiffosi e Vilanova envolveram-se num projeto que visa dar resposta à escassez de máscaras em Portugal.

Face à pandemia da Covid-19 que assola o mundo, a "limitação de meios materiais disponíveis" no país, nomeadamente de proteção individual, torna-se cada vez maior. Em comunicado, o Conselho de Administração do Trofa Saúde Hospital anunciou a parceria com os dois grupos da área têxtil, Tiffosi e Vilanova, num projeto "inovador e desafiante" que prevê a produção de máscaras em grande escala.

Os materiais de proteção "devidamente certificados pelas entidades oficiais" já começaram a ser produzidos, e conta-se que sejam distribuídos ainda esta semana, bem como disponibilizados gratuitamente "sob a coordenação da Autoridade Nacional de Proteção Civil", a entidades públicas, sociais e privadas, tais como hospitais, forças de segurança e câmaras municipais.