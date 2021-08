Trotinetas mais potentes obrigadas a ter um seguro

Alexandra Figueira Hoje às 08:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Abrangidos veículos movidos só por força mecânica. Excluídas bicicletas e cadeiras de rodas.

Com a aprovação das alterações à diretiva, as trotinetas de maior potência passarão a ser obrigadas a ter um seguro automóvel. A proposta de revisão já acordada em Bruxelas abrange os veículos a motor movidos em exclusivo por meios mecânicos, até um certo limite: velocidade máxima de 25 quilómetros por hora ou até 14 quilos de peso, ainda que a velocidade potencial seja superior. Ficam, por isso, abrangidas trotinetas de grande potência, mas excluídas as bicicletas, incluindo as elétricas.