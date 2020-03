TSF lança dois novos programas dedicados à Covid-19

JN Hoje às 19:57 Facebook

Para acompanhar o combate à pandemia de Covid-19 que já afetou mais de duas mil pessoas em Portugal, a TSF decidiu levar a cabo dois novos programas destinados a "esclarecer os portugueses e a aumentar a literacia sobre esta doença".

Em parceria com a Ordem dos Psicólogos, a TSF reserva de segunda a sexta-feira, às 9:30 horas, uma conversa entre um profissional da área e a jornalista Teresa Dias Mendes, onde são desenvolvidas várias perspetivas sobre "os danos colaterais desta pandemia".

"Sem medo do medo" ajuda a ultrapassar "a experiência particularmente difícil" que é a quarentena ou o isolamento social, principalmente para quem tem crianças em casa. "Até que ponto é que a falta de acesso à cultura e ao lazer nos pode ajudar a deprimir? Como gerir as emoções em família? Como preparar as crianças para notícias tristes? " são algumas das questões apresentadas no programa.

Depois das 15 horas, as dúvidas expostas pelos ouvintes da TSF em "Covid-19: Perguntas com Resposta", desde sintomas, comportamentos diários, a medidas de proteção, podem ser respondidas pelo virologista Celso Cunha e pela médica Cláudia Conceição.

Os especialistas do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa são acompanhados pela moderação de Rita Costa. Os interessados devem partilhar as suas questões através do 808202173, do site ou das redes sociais.

Uma newsletter diária dedicada à doença "em Portugal e no mundo" também foi criada pela TSF para transmitir o "essencial da informação sobre esta pandemia" aos leitores.