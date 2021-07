"Tu estás em jogo". Governo e Liga juntos para incentivar jovens a vacinarem-se

JN Hoje às 16:51 Facebook

O Governo, a task-force e a Liga Portugal lançaram, esta quinta-feira, uma campanha com o objetivo de sensibilizar a população mais jovem para a importância da vacinação contra a covid-19.

A ação coincide com o início da vacinação dos jogadores dos clubes da 1ª Liga Profissional de Futebol, que terá início na próxima sexta-feira e que se vai estender ao longo das próximas semanas.

Com o lema "Tu estás em jogo: vacina-te!", a campanha vai permitir acompanhar o processo de vacinação dos jogadores e assistir aos seus testemunhos.

A campanha vai ser dirigida às faixas etárias mais novas, recorrendo a imagens e vídeo de apelo à participação na vacinação e na testagem à covid-19, de acordo com uma nota enviada às redações.

Para o Governo, a sensibilização dos mais jovens é uma "prioridade" no combate à pandemia, por isso "o futebol, enquanto fenómeno mobilizador da sociedade, pode dar um contributo decisivo na transmissão de mensagens de saúde pública e no envolvimento dos jovens para a adoção dos comportamentos necessários para travar a transmissão do vírus".

O processo de vacinação de pessoas entre os 18 e os 29 anos começou esta semana. A ministra da Saúde, Marta Temido, revelou também que é intenção do Governo começar a vacinar os jovens com menos de 18 anos a partir do final de agosto.