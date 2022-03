Tubarão pescado na Fonte da Telha oferecido ao Aquário Vasco da Gama

Guilherme Lopes Hoje às 20:19 Facebook

Manuel Prates encontrou uma espécie rara de tubarão quanto pescava na praia da Fonte da Telha, em Almada, no dia 18 de março, e decidiu oferecê-lo ao Aquário Vasco da Gama. Um dos biólogos do Aquário partilhou fotografias do exemplar com investigadores especializados no estudo de tubarões, os quais nunca haviam observado um animal destes.

Trata-se de um tubarão-anão (Squaliolus laticaudus), uma espécie rara em Portugal, com um máximo de 20 cm e que vive entre os 200 e os 1200 metros de profundidade.

Além do seu tamanho, o tubarão-anão realiza migrações verticais diárias, subindo até aos 200 metros durante a noite e recuando para o fundo durante o dia.

Ao longo da sua história, o Aquário Vasco da Gama (AVG) foi sempre uma referência para todos aqueles que se interessam por animais marinhos. Muitos exemplares das coleções do Museu foram oferecidos por pescadores que encontraram um peixe estranho, que desconheciam, ou pessoas que avistaram um animal fora do comum arrojado na praia. É o caso deste tubarão-anão que irá enriquecer a coleção do AVG.

Em comunicado, o AVG agradece ao pescador Manuel Prates pela sua descoberta e reforça a ligação que continua a manter com a população, lembrando que o Aquário faz parte da memória afetiva de todos.