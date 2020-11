Tuberculose na cadeia de Setúbal limitada a dois reclusos 

Rogério Matos Hoje às 15:24 Facebook

Dois reclusos da cadeia de Setúbal foram diagnosticados no final da semana passada com tuberculose e, realizados os rastreios à população prisional e trabalhadores, não foi encontrado mais nenhum caso.

Os dois casos positivos encontram-se internados no Hospital Prisional de São João de Deus, onde até esta sexta-feira estão a receber tratamento. Os diagnósticos positivos de tuberculose surgiram na sequência de exames a doenças pulmonares realizados com frequência aos reclusos.

De acordo com a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, "os reclusos foram internados no Hospital Prisional de São João de Deus onde se encontram em tratamento, tendo-se procedido, em articulação e conforme o protocolado com os centros de diagnóstico pneumológico, ao rastreio aos trabalhadores e reclusos do estabelecimento, sendo que deste rastreio não foi notificado pelas autoridades de saúde mais nenhum caso de tuberculose".