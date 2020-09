Tudo o que precisa de saber sobre o regresso às aulas

O próximo ano letivo arranca entre 14 e 17 de setembro, com o regresso das aulas presenciais depois de três meses de ensino à distância, que marcaram o final do último ano, devido à pandemia da covid-19. A maioria dos alunos não vai à escola desde meados de março, mas a escola a que vão regressar a partir de segunda-feira vai funcionar de forma muito diferente em comparação com os anos anteriores, com a implementação de um conjunto de novas regras que vão desde a segurança sanitária à organização do ano letivo.

