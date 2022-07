Turismo do Algarve deixa apelo aos visitantes

Ana Vieitas Hoje às 19:45 Facebook

Como "A Natureza não tira férias", o Turismo do Algarve criou uma iniciativa para incentivar o turismo sustentável. A campanha que se prolonga até setembro é visível em anúncios de rua, postos de turismo e redes sociais.

O Turismo do Algarve lançou uma campanha neste verão, para que os turistas sejam ecologicamente sustentáveis e conscientes das alterações climáticas enquanto fazem férias na região. A mensagem está exposta em anúncios de rua e em panfletos biodegradáveis e plantáveis, disponíveis nos postos de turismo e nas redes sociais.

Disponível em português, inglês e espanhol, a campanha sob o mote de " A Natureza não tira férias" está aliada ao símbolo de uma abelha, espécie mundialmente conhecida como afetada gravemente pelas alterações climáticas e símbolo da fragilidade dos ecossistemas.

O presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, deixa um alerta em comunicado para a delicadeza da região a nível ambiental e apela a que a biodiversidade seja respeitada, de modo a "manter o Algarve com uma oferta rica e atrativa".

Adicionalmente, para proporcionar ferramentas que encorajem o comportamento ecológico dos turistas, foi criado um micro-site tempodecuidar.visitalgarve.pt com doze dicas sustentáveis que devem ser adotadas, com vista a respeitar o meio envolvente.

Esta ação de sensibilização é extremamente importante, porque o turismo, "como pilar da economia da região, tem um papel fundamental no desenvolvimento dessa consciência", afirma o presidente daquele organismo.

A decorrer até setembro, esta é a primeira de três campanhas que visam a proteção do Ambiente e que serão lançadas até ao final do ano. As iniciativas surgem aliadas ao Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Algarve (PIAAC-AMAL).