Turismo do Porto e Norte com "enorme expectativa" no novo secretário de Estado

O presidente da entidade Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) disse esta terça-feira ter uma "enorme expectativa" no novo secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, esperando que "galvanize" o trabalho da antecessora, Rita Marques.

"Temos uma enorme expectativa. Este secretário de Estado [Nuno Fazenda] conhece muito bem o setor do turismo. Até há pouco tempo desenvolveu funções no Turismo de Portugal. No caso do Porto e Norte, julgamos ter aqui uma pequena vantagem, uma vez que trabalhou na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN), conhece bem o território, conhece a região, conhece muitíssimo bem todos os municípios, conhece as entidades regionais, conhece a agência de promoção externa e penso que lhes dá o devido valor", declarou à Lusa Luís Pedro Martins.

Nuno Fazenda foi até novembro deputado do PS, eleito pelo círculo de Castelo Branco, e é o novo titular da pasta do Turismo, Comércio e Serviços desde dezembro, depois de Rita Marques ter sido demitida do cargo de secretária de Estado do Turismo a 29 de novembro, devido a discordâncias com o ministro da Economia.

Segundo o presidente da TPNP, é "muito importante" ter uma Secretaria de Estado que reconheça o valor e a força das marcas regionais, porque "marcas regionais e regiões de turismo mais fortes são também um Turismo de Portugal mais forte".

Questionado pela Lusa sobre se espera que Nuno Fazenda dê continuidade ao trabalho desenvolvido pela ex-secretária de Estado do Turismo, Luís Pedro Martins deseja que o novo secretário de Estado do Turismo consiga "galvanizar" o trabalho da antecessora.

"Como é evidente, a nossa expectativa é que galvanize ainda mais esse trabalho. Tem também a vantagem de ter estado até há pouco tempo no parlamento. Tem força política para o poder fazer. Já fomos transmitindo, quer eu, quer outros colegas de outras regiões de turismo, algumas questões que são importante trabalhar, e até agora a recetividade foi bastante boa", acrescentou.

A ex-secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Rita Marques, que saiu do Governo em dezembro, vai ser a partir do dia 16 administradora do grupo The Fladgate Partnership, com responsabilidades na divisão de hotéis e do turismo, anunciou na sexta-feira o próprio grupo The Fladgate Partnership.

A ex-governante vai ficar com a responsabilidade da gestão do World of Wine (WOW), o quarteirão cultural de Vila Nova de Gaia (Porto), bem como das caves da Taylor's e da Fonseca, hotel The Yeatman (Gaia), Vintage House, no Douro, Hotel da Estrela, Palacete Chafariz d'El Rei, em Lisboa, Museu do Vitral, Ferry no Rio Douro e de 20 restaurantes do grupo, refere um comunicado enviado à Lusa.

The Fladgate Partnership é uma holding que possui negócios no vinho do Porto, turismo e distribuição, sendo que "a empresa fundadora do grupo é a Taylor's, que data de 1692".