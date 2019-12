Turismo médico deve faturar cem milhões daqui a cinco anos

Erika Nunes Hoje às 09:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Hospitais privados vão gerir a promoção do segmento em parceria estratégica com a AICEP, o Health Cluster e o Turismo de Portugal.

Vários estudos e anos depois de se ter começado a falar na promoção do turismo médico em Portugal, sem resultados globais mensuráveis, é assinado esta quarta-feira o protocolo que atribui aos hospitais privados a responsabilidade da promoção do valioso nicho, em articulação com o Turismo de Portugal, o Health Cluster e a AICEP. Há indicadores de crescimento e o objetivo é chegar a um volume de negócios anual superior a cem milhões de euros em 2025.

Óscar Gaspar, presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, estima que o turismo médico tenha correspondido, em 2018, a cerca de 1% do volume de negócios da saúde privada, ou seja, cerca de 56 milhões de euros.