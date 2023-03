Turismo na Páscoa "pode bater todos os recordes"

Estrangeiros já enchem a Ribeira do Porto e há quem inove na forma como descobre a cidade.

A Páscoa promete ser mais "doce" do que nunca para o turismo, ultrapassando os números de 2022, que ficaram perto dos recordes alcançados em 2019. Esse ano, o último pré-pandemia, foi o melhor de sempre. As regiões turísticas do Porto e Norte, de Lisboa e do Algarve estimam que a taxa de ocupação hoteleira vá rondar os 90%. E, no Centro, há unidades que esperam esgotar.

"Neste momento, estamos nos 80% de taxa de ocupação, com possibilidade de chegar aos 90%", adianta ao JN Luís Pedro Martins, presidente da Associação de Turismo do Porto e Norte (ATP). Segundo o responsável, a percentagem é semelhante em todo o território, sejam zonas de alta ou de baixa densidade populacional. "No pós-pandemia, essa divisão diluiu-se. Claro que a diferença está no número de camas. Mas onde temos 100 camas, estão ocupados 80%. Onde temos 1000, a ocupação está nos mesmos 80%", refere Luís Pedro Martins, para quem 2023 poderá ser "um novo ano recorde no turismo da região e do país".