Turistas estrangeiros estão de volta ao Douro e até já há hotéis lotados

Brasileiros e norte-americanos estão de regresso, na altura das vindimas. Expectativas para 2022 são grandes.

A Região do Douro está a voltar a registar reservas turísticas que remontam à época pré-covid. Os estrangeiros estão de volta, muitos (de novo) do continente americano. De acordo com os operadores turísticos locais, o verão correu "melhor do que o de 2020", com procura basicamente nacional, mas a lufada de ar fresco chegou com a época das vindimas.

Há quintas que preveem uma taxa de ocupação de 85% até ao final do mês, e há quem esteja até a recusar reservas para visitas.