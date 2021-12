U. Porto lamenta morte do professor Pinto da Costa

JN Hoje às 22:20 Facebook

A Universidade do Porto lamentou, esta quinta-feira, a morte do especialista em medicina legal José Eduardo Pinto da Costa, considerando que o país "perde um dos mais reputados especialistas" e uma das "principais referências" no ensino e investigação.

O especialista em medicina legal José Eduardo Pinto da Costa morreu na quarta-feira, aos 87 anos. "Com este triste desaparecimento, o país perde um dos mais reputados especialistas em medicina legal e a Universidade do Porto uma das suas principais referências no ensino e na investigação em Ciências Médicas", lamenta a U.Porto, em nota assinada pelo reitor, António de Sousa Pereira.

José Eduardo Pinto da Costa foi professor da Faculdade de Medicina e do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto, e diretor do Instituto de Medicina Legal do Porto.

Salientando o "notável percurso académico" enquanto estudante, docente e investigador, o reitor recorda Pinto da Costa como um "dos mais eminentes médicos legistas no nosso tempo". As cerimónias fúnebres aconteceram esta quinta-feira na Igreja de Cedofeita, no Porto.