Ucranianos em Portugal pedem revisão de política externa para impedir "agressão russa"

JN/Agências Hoje às 08:31 Facebook

Twitter

Partilhar

A Associação dos Ucranianos em Portugal agradeceu esta sexta-feira ao ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, o apoio que o país tem dado à Ucrânia e pede uma revisão da política externa para "impedir a agressão russa".

Numa carta enviada ao ministro, a Associação pede ao ministro que "seja revista a política externa de Portugal para impedir a continuação da bárbara e impiedosa agressão russa".

Para a Associação, somente com uma "força conjunta e intransigente fará com que os russos libertem os prisioneiros e o território que ocuparam na Ucrânia".

Na missiva, assinada pelo presidente da Associação, Pavlo Sadokha, é destacado também que nesta fase da guerra, o governo português esteve sempre do lado do povo ucraniano, tanto na Ucrânia como no acolhimento aos refugiados.

"Na sua última visita a Kiev, no dia de independência da Ucrânia, V. Exc.ª mostrou a sua coragem e solidariedade com o povo ucraniano, quando as forças russas ameaçavam com novos atos de agressão", é referido.

A Associação lembra que a Federação Russa "continua a desrespeitar quaisquer acordos internacionais sobre a forma como os prisioneiros de guerra são tratados".

"No passado dia 31 de Agosto, V.Exc.ª decidiu apoiar, no quadro da União Europeia, o fim do processo de facilitação de vistos para cidadãos russos para a União Europeia. Não obstante o objetivo de tal medida, na perspetiva de todos os nossos compatriotas na Ucrânia a mesma não impede a continuação do sofrimento, mortes, violações e vítimas da agressão Russa", é sublinhado na carta.

PUB

Na opinião da Associação, tudo o que consiste em "compromissos" por parte do Ocidente só aumenta a convicção de Vladimir Putin que "consegue passar incólume independentemente da brutalidade dos seus atos".