UE duplica frota aérea contra incêndios e envia bombeiros para Portugal

A União Europeia (UE) anunciou, esta terça-feira, a duplicação da frota aérea de combate a incêndios para o verão deste ano, com uma reserva de 24 aviões e quatro helicópteros, e também o envio, por parte de vários estados-membros, de 450 bombeiros que ficarão destacados em Portugal, França e Grécia.

O anúncio sobre a duplicação da frota "rescEU" partiu do comissário europeu da Gestão de Crises, Janez Lenarcic, durante o décimo aniversário do Centro de Coordenação de Resposta de Emergência da UE.

Áustria, Bulgária, Finlândia, França, Alemanha, Letónia, Malta, Polónia, Roménia, Eslováquia e Eslovénia enviarão cerca de 450 bombeiros para ficarem destacados em França, na Grécia e em Portugal, refere um comunicado de imprensa da Comissão Europeia.

Já a reserva de aeronaves "rescEU" de combate a incêndios inclui 24 aviões e quatro helicópteros de 10 estados-membros. A Comissão Europeia especifica que são dois aviões ligeiros de Portugal, número que se aplica também à Itália, à Alemanha, à Grécia e ao Chipre, enquanto a Suécia disponibiliza quatro aviões ligeiros.

No que toca aos aviões anfíbios médios da frota "rescEU", vários países disponibilizam dois: Espanha, França, Croácia, Grécia e Itália.

Quanto aos quatro helicópteros para este ano, são dois da Chéquia, um da Grécia e outro de França.

Nova equipa de apoio em tempo real

A Comissão sublinha ainda que, na sequência dos apelos dos ministros da UE e do Parlamento Europeu, elaborou em 2022 um plano de ação para a prevenção de incêndios florestais. Este plano de ação tem como objetivos melhorar a capacidade administrativa e os conhecimentos, bem como aumentar os investimentos em ações de prevenção de fogos florestais.

No âmbito do seu plano para a prevenção, a UE lança agora "uma nova metodologia de análise pelos pares no domínio dos incêndios florestais", refere o comunicado do Executivo camarário. "Este novo instrumento ajuda os países a avaliar a sua capacidade de prevenção e preparação para os incêndios florestais e apoia o intercâmbio de boas práticas entre os países europeus, no âmbito do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia", explica a Comissão.

Além disso, refere que, no Centro de Coordenação de Resposta de Emergência, está a ser criada uma equipa de apoio aos incêndios florestais para permitir o acompanhamento e a análise quase em tempo real da situação dos incêndios florestais entre meados de junho e meados de setembro.