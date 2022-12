UE vigilante afasta, para já, testes à covid-19 a quem vem da China

Joana Amorim Hoje às 08:57 Facebook

Centro Europeu diz que variantes em causa já circulam pela Europa. Para já, Portugal segue as indicações do regulador.

A União Europeia (UE) não vai, para já, avançar com a testagem, nos aeroportos, a passageiros da China, a braços com um surto de covid depois de ter posto fim à política de zero casos. Mantendo-se, no entanto, vigilante e monitorizando de perto a situação epidemiológica. Numa altura em que vários países, nomeadamente a Itália, retomaram o procedimento, Portugal recusa endurecer as regras para os viajantes. Para o epidemiologista Manuel Carmo Gomes, o importante é sequenciar as variantes em circulação para perceber a evolução do vírus e detetar novas mutações.

O Comité de Segurança Sanitária da Comissão Europeia reuniu-se, ontem, para "discutir a situação do covid na China com os estados-membros", conforme informou no Twitter, defendendo que "a coordenação das respostas nacionais às ameaças transfronteiriças graves para a saúde é crucial; (...) continuaremos as nossas discussões". Excluindo, para já, a testagem a viajantes provenientes daquele país, vincando, no entanto, citado pela Lusa: "Permanecemos vigilantes e estaremos prontos para usar o travão de emergência se necessário".