Última grande peregrinação a Fátima com casa quase cheia

A última grande peregrinação anual ao Santuário de Fátima, que decorre quarta e quinta-feira, irá realizar-se com a casa "quase cheia" ao nível da hotelaria. Na Cova da Iria continua, no entanto, a fazer-se sentir a falta dos peregrinos asiáticos. A presidente da Associação Empresarial de Ourém-Fátima (Aciso), Purificação Reis, fala de uma peregrinação "quase aos níveis de pré-pandemia", com a lotação praticamente esgotada.

O problema continua a ser o mercado da Ásia que num passado recente chegou a representar 10% das dormidas em Fátima e que permanece a "quase a zero". "Os pouco grupos que vêm são de pequena dimensão, sem a expressão de outros tempos", salienta Purificação Reis, frisando que, antes da pandemia, este mercado era "um suporte muito importante" para a época baixa, ajudando a reduzir a sazonalidade.

Para já, o movimento "forte" de peregrinos americanos e brasileiros e a manutenção dos fluxos tradicionais, vindos de Espanha e Itália, está a revelar-se uma ajuda "importante". "Será uma peregrinação com lotação praticamente completa", antevê a representante dos hoteleiros.

Inscritos 95 grupos

Para esta peregrinação, que será presidida pelo D. José Ornelas, bispo de Leiria-Fátima e presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, inscreveram-se junto dos serviços do Santuário 95 grupos de 25 nacionalidades.

Itália é o país com mais grupos (19), seguindo-se Portugal e Polónia (ambos com 10), Espanha, EUA e França (com oito grupos cada) e Brasil e Reino Unido (os dois com quatro). Há ainda peregrinos oriundos de latitudes tão diversas como Cabo Verde, Coreia do Sul, Costa do Marfim, Filipinas, Senegal ou Hati.

Segundo dados avançados ao JN, este ano, até setembro, o Santuário registou 2133 grupos, número que representa mais do dobro do total do ano passado, que foi de 1036 grupos. A instituição frisa, entanto, que há "muitos mais peregrinos que não se inscrevem do que aqueles que se inscrevem e isso percebe-se durante o verão, sobretudo, ao domingo".

GNR reforça patrulhamento

Para garantir a segurança rodoviária e dos peregrinos, que participam nas celebrações do 13 de outubro, a GNR vai intensificar as ações de patrulhamento nas principais vias de acesso a Fátima.

A Operação "Trindade 2022" estará no terreno amanhã e quinta-feira, com meios do dispositivo territorial de trânsito, da estrutura de investigação criminal, de patrulhamento de bicicleta e a cavalo, de ordem pública e operações especiais, inativação de explosivos e de videovigilância e drones.

Chegar atempadamente ao Santuário para evitar filas e identificar, fotografar ou memorizar o local onde se estaciona o automóvel são algumas das recomendações feitas pela GNR. Os peregrinos são ainda aconselhados a não deixar à vista pertences no interior dos veículos, a transportar a carteira ou o telemóvel em local próximo do corpo e a ter sempre o telemóvel com bateria e contacto dos elementos de grupo.