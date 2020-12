Última tranche da vacina da gripe só chega para idosos e doentes crónicos

Joana Amorim Hoje às 08:14 Facebook

Centros de saúde receberam últimas 270 mil doses de imunização. Este ano, foram vacinados menos prioritários que em 2019.

As administrações regionais de saúde (ARS) já receberam e distribuíram pelos seus centros de saúde as últimas 270 mil doses de vacina contra a gripe. Numa altura em que os dados mostram que foram imunizadas menos pessoas com mais de 65 anos do que no ano passado, apesar de o país nunca ter adquirido tantas vacinas como agora, reafirmam-se e enfatizam-se os critérios: primeiro, os idosos; depois, os doentes crónicos e os imunodeprimidos.

A informação foi confirmada pelo JN, junto de três administrações regionais. Na ARS Norte, a última tranche chegou no dia 23 de novembro num total de 113 735 doses, o maior lote de todas as ARS. A do Sul rececionou 73 mil e a do Centro mais de 46 mil doses de vacina contra a gripe. Escassas para tamanha procura, os agrupamentos de centros de saúde (ACES) reforçam os critérios, definidos pela Direção-Geral da Saúde para a presente campanha: pessoas com mais de 65 anos, doentes crónicos e imunodeprimidos.