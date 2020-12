Mais 76 mortes e recorde de novas infeções por covid-19 no último dia do ano

Esta quinta-feira há mais 76 óbitos associados à covid-19 e 7627 infeções por SARS CoV-2, novo recorde diário. Em 24 horas, recuperaram mais 3260 doentes. Há registo de uma nova morte na casa dos 30 anos.

Portugal despede-se de 2020, o ano da pandemia covid-19, com um recorde diário de infeções: são esta quinta-feira 7627, valor que se aproxima do registado no dia 4 de novembro (7497), mas que representava o somatório de casos de vários dias. Em termos de contágios diários, o número de hoje supera também o de 19 de novembro, quando foram contabilizadas 6994 novas infeções.

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) dá ainda conta de 76 mortes, depois dos 79 de ontem. Recuperaram da doença 3260 pessoas, num total de mais de 334 mil. Desde o início da pandemia, morreram 6906 pessoas e 413.678 contraíram o vírus.

A região de Lisboa e Vale do Tejo é, esta quinta-feira, a que soma o maior número de infetados: 2801 de um total de 133.739. Segue-se o Norte, com 2588 casos (quase 210 mil). Na região Centro há mais 1415 (em mais de 47 mil), no Alentejo mais 524 (em mais de 11 mil) e no Algarve mais 219 (em 7698). O arquipélago dos Açores regista 36 novos casos (em 1832) e o da Madeira mais 44 (1601 no total).

Nas últimas 24 horas, morreram 37 pessoas no Norte, 16 no Centro, 15 em Lisboa e Vale do Tejo, sete no Alentejo e uma na Madeira.

Mais uma morte por covid-19 na casa dos 30 anos

De referir que esta quinta-feira há mais uma morte entre os 30 e os 39 anos e outra na casa dos 40. Além disso, morreram quatro pessoas entre os 50-59, seis na casa dos 60, 12 entre os 70 e os 79 e ainda 50 com mais de 80 anos.

Menos 56 internados e menos 5 pacientes em UCI

O número de doentes internados em enfermaria desceu: há menos 56 (num total de 2840). Em unidades de cuidados intensivos há menos cinco pacientes (482).