Um ano de medo em Nogueira, a terra do primeiro surto de covid-19

Funcionário e patrão de fábrica de calçado de Lousada ficaram infetados após feira em Itália. Marcas desse tempo permanecem.

Em 21 de fevereiro de 2020, Casimiro Sousa regressava a Nogueira, em Lousada, após ter estado dois dias numa feira de calçado, em Milão, Itália. Voltava, aparentemente, sem problemas de saúde, porém, uma irritação na garganta e dores no corpo levaram-no, dias depois, ao médico. No início de março, Casimiro tornou-se um dos primeiros doentes com covid-19 em Portugal. Após uma semana no Hospital São João, no Porto, dois testes negativos também fizeram do homem com 50 anos o primeiro português a recuperar da doença.

Primeiramente identificado em Lousada, o coronavírus precisou de 15 dias para ser sinalizado em, pelo menos, uma pessoa de todas as regiões do país e, em 17 de março, contavam-se 642 casos positivos. Um dia antes, a 16, uma ministra da Saúde pesarosa lamentava a primeira morte por covid-19. Mário Veríssimo, ex-massagista do Estrela da Amadora, aos 80 anos, sucumbiu na cama do Hospital Santa Maria, em Lisboa. Hoje, a lista de vítimas mortais preenche-se com 15 897 nomes, inscritos em três vagas pandémicas, que obrigaram a que, em 11 ocasiões, fosse decretado o estado de emergência. O último vigora até março e, tal como os outros, impõe o confinamento a milhões de pessoas. Nem as 618 636 doses de vacinas administradas, nem os quase oito milhões de testes realizados permitem, para já, que as lojas reabram ou que se corte o cabelo nas barbearias.