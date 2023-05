Um ano depois, falta a Montenegro clarificar programa e alianças

Carla Soares Ontem às 22:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Politólogos dizem que situação vivida no Governo exige do PSD respostas imediatas e mais claras sobre projeto e posicionamento face ao Chega.

Eleito presidente do PSD há um ano, a 28 de maio de 2022, Luís Montenegro diz estar pronto para governar, apesar de Marcelo Rebelo de Sousa repetir que ainda não é alternativa. Os politólogos ouvidos pelo JN concordam que falta clarificar o projeto do PSD e desfazer todas as dúvidas sobre o posicionamento face ao Chega. Quando um cenário de legislativas antecipadas é tema recorrente, Filipe Teles e Patrícia Silva consideram que Montenegro deve acelerar a estratégia. Em 2024, as europeias serão uma prova de fogo.

"A estratégia de corredor de fundo", típica de um líder de Oposição em contexto de maioria absoluta, foi "atropelada" pelas polémicas que atingem o Governo, diz Filipe Teles, pró-reitor da Universidade de Aveiro.