Um bairro que precisa de mais lombas

Rita Neves Costa Hoje às 08:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Sinalização não é suficiente para moradores da Agra do Amial, no Porto.

Quase não se ouvem passar carros a um dia de semana no Bairro Agra do Amial, no Porto. Quem lá mora diz que as horas de ponta coincidem com a entrada e a saída dos mais pequenos da escola básica. O local é o único ponto da cidade designado como Zona 30. Há mais vias de acalmia de tráfego, como três zonas de coexistência e 54 zonas escolares.

Apesar da sinalização vertical e horizontal, e do excesso de velocidade não ser prática de todos os dias, ter uma Zona 30 representa muito pouco para os moradores. "Acelera-se na mesma, os 30 km/h não se respeitam", diz Luís Machado, membro da Direção da Associação de Moradores.