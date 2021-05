Um concelho com mais de 480 casos e quatro acima dos 240 por 100 mil habitantes

Arganil é, neste momento, o único concelho com mais de 480 novos casos de covid-19 por 100 mil habitantes. No balanço semanal, aparecem ainda quatro municípios no patamar seguinte, acima das 240 infeções. O país continua sem nenhum no nível mais alto: com mais de 960.

Os dados desta sexta-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS) relativos à incidência cumulativa verificada entre os dias 22 de abril e 5 de maio revelam que Portugal tem apenas um concelho com mais de 480 casos de covid-19 por 100 mil habitantes: Arganil (590).

De referir que Cabeceiras de Basto e Odemira, que na semana passada se encontravam neste patamar, já "recuaram": o primeiro regista 378 casos por 100 mil habitantes e o segundo 227. Tal como na semana passada, também agora não há nenhum município no nível máximo de infeções: 960 casos.

O relatório da DGS identifica ainda quatro com mais de 240, menos sete do que no balanço anterior. São eles: Cabeceiras de Basto, Lajes das Flores, Lamego e Oliveira do Hospital.

Há 36 municípios acima da linha vermelha

Entre os 120 e os 239 casos por 100 mil habitantes estão 31 concelhos, número que somado aos que se encontram nos patamares mais elevados de risco coloca 36 municípios acima da linha vermelha traçada pelo Governo no plano de desconfinamento. São menos cinco do que no boletim da passada sexta-feira.

De recordar que a regra definida pelo Executivo dita que os concelhos que se mantenham acima dos 120 novos casos por 100 mil habitantes em duas avaliações seguidas têm de travar o desconfinamento e os que se mantenham acima dos 240 novos casos por 100 mil habitantes têm de recuar.

Assim, numa situação de risco estão, para além dos já referidos, Alpiarça, Alvaiázere, Castelo de Paiva, Carregal do Sal, Beja, Coruche, Fafe, Figueiró dos Vinhos, Fornos de Algodres, Funchal, Golegã, Lagoa, Lagos, Machico, Nordeste, Moimenta da Beira, Melgaço, Paços de Ferreira, Paredes, Penafiel, Peniche, Ponte da Barca, Ponte de Lima, Resende, Ribeira Grande, Santa Comba Dão, Santa Cruz, Vale de Cambra, Tábua, Torres Vedras, Vidigueira, Vila Franca do Campo, Vila Nova de Poiares e Vila Real de Santo António.