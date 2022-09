Um dia por semana sem carros teria poupança de 5% nos combustíveis

Diana Morais Ferreira Hoje às 07:10 Facebook

No Dia Mundial Sem Carros, a Zero divulgou um novo estudo no qual revela que um dia por semana sem a utilização de automóveis poderá traduzir-se numa poupança entre 3 a 5% de gasóleo e gasolina em meios urbanos. Uma proposta que tem o apoio da maioria dos cidadãos das cidades europeias.

Esta quinta-feira celebra-se o Dia Mundial Sem Carros e, numa altura em que a Europa atravessa uma crise energética, a Zero (Associação Sistema Terrestre Sustentável) apresentou um estudo em que considera fundamental que as cidades optem por dias sem a utilização de automóveis. Por cada dia em que a medida fosse implementada, poderia levar a uma poupança entre 541 a 945 mil barris de petróleo, o que equivale a cerca de 40% de todo o consumo em Portugal durante um ano.

O estudo europeu, no âmbito da Campanha Cidades Limpas, que incidiu nas cidades de Londres, Barcelona, Varsóvia, Bruxelas e Paris, revela que 62% dos cidadãos apoiam a ideia e são ainda a favor do uso exclusivo das ruas da cidade para pessoas a pé, de bicicleta ou por modos suaves de mobilidade. Mostra ainda que esta medida teria mais impacto do que trabalhar a partir de casa três dias por semana.

Desafio às cidades

Para além da redução do consumo de petróleo, a medida seria também importante para os cidadãos terem cidades e vilas mais limpas, tranquilas, silenciosas e seguras, motivos que incentivam os condutores a deixarem os automóveis parados. Dados da Organização Mundial de Saúde revelam que os dias sem carros iriam melhorar a qualidade do ar, que mata cerca de seis mil portugueses por ano.

A ZERO acredita que "os dias sem carros são uma forma fácil de reduzir rápida e com expressão o consumo de gasóleo e gasolina em meio urbano em Portugal", sendo um dos países da Europa em que mais se anda de carro. Acrescenta ainda que se trata de uma medida que não teria impacto em novas infraestruturas, regulamentos ou despesa.

A Associação Sistema Terrestre Sustentável recomenda que as cidades adotem dias semanais sem carros, promovam o uso de transportes públicos e criem metas de zero emissões nos transportes até 2030. Refere ainda que o Governo deveria criar uma moldura legal de transição para uma cidade limpa, usar fundos públicos para melhorar e densificar os transportes e usar os dias sem carros como instrumento ao Plano Nacional de Poupança de Energia.